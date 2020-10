Sono 5.456 i contagi da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, 26 i decessi

ROMA. Contagi in calo in Italia nelle ultime 24 ore: sono stati 5.456 i nuovi casi di Covid-19 censiti dal servizio sanitario nazionale, con 26 decessi da ieri. I guariti sono stati 1.184, mentre i positivi attuali raggiungono quota 79.075. Tuttavia, i tamponi effettuati sono stati 104.658, quasi 30mila in meno di ieri.