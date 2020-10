Vittime di conflitti in Europa e nel mondo, la solidarietà dem

CAMPOBASSO. «Il Partito Democratico del Molise esprime la sua vicinanza e solidarietà a tutte le vittime di conflitti in Europa e nel mondo.

I valori e i diritti celebrati e tutelati dalla nostra Costituzione repubblicana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo sono il fondamento etico e umanitario che ci porta a ripudiare ogni guerra in ogni luogo ed in ogni tempo.

In nome di questi principi esprimiamo solidarietà e adesione al presidio pacifista che si terrà nella giornata fi oggi, 12 ottobre 2020 , anche nella nostra città per fermare il conflitto armato contro l'Armenia . Ci saremo anche noi, oggi 12 ottobre 2020 alle 17.30 in piazza Vittorio Emanuele a Campobasso.



Nel nome dell'umanità della pace».