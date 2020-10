Termoli città che legge, la Casa del libro incontra i cittadini

TERMOLI. Martedì 13 ottobre dalle 16,30 alle 20 presso "Ricky restaurant" in via Rio Vivo n. 43, la Casa del libro organizza un Open day per incontrare i cittadini e illustrare le finalità e le attività dell'associazione. Letture in musica, video, danza e tanto altro a Termoli, non a caso da poco riconosciuta "Città che legge". Un libro in dono a tutti i partecipanti. Evento aperto anche ai bambini. Garantito il pieno rispetto della normativa anti-Covid.