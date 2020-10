LARINO. Nella sala conferenze dell'ospedale Vietri di Larino, ribattezzato Casa della Salute, si tiene una due giorni formativa molto importante. Organizzato dall'Uoc di Pronto soccorso, Medicina d'urgenza e accettazione, si terrà il convegno dal tema «La ventilazione meccanica non invasiva in emergenza-urgenza ai tempi di Covid-19». Il corso di formazione nasce dall'esigenza di formare e aggiornare gli operatori dell'emergenza sull'utilizzo appropriato delle metodiche di ventilazione meccanica non invasiva, che rappresentano attualmente uno dei capisaldi terapeutici nella gestione del paziente critico. Esigenza che si è quanto mai acuita nell'ultimo anno, dopo l'esplosione dell'epidemia da Sars-Cov2, patogeno con spiccato tropismo per le vie aeree che ha nell'insufficienza respiratoria acuta la principale manifestazione clinica.