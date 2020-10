Scienza del suolo e cambiamenti climatici, incontro alla D'Ovidio

LARINO. Microbioma del suolo e nutraceutica. Su questo tema il professor Vincenzo Michele Sellitto incontrerà mercoledì prossimo, 14 ottobre, gli studenti del Liceo “F. D’Ovidio” di Larino, sviluppando le interconnessioni tra il microbiota del suolo e quello umano. Per la difesa del pianeta “... nel settembre 2019 sono scese in piazza 7,6 milioni di persone, una cifra record che rappresenta la più grande mobilitazione della storia a favore del clima” (Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019).

Scienziati, cittadini, studenti, politici, ambientalisti, autorità religiose da tempo denunciano un’emergenza allarmante che richiede interventiindifferibili, per richiamare l'attenzione dei decisori politici sulla salute del nostro pianeta e sulla insostenibilità di modelli di sviluppo, chepregiudicano il futuro delle prossimegenerazioni. Alla Cop 25,tenutasi dal 2 al 13 dicembre 2019 a Madrid,la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen ha presentato il “Green deal europeo”, una strategia per raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 perché... i cambiamenti climatici rappresentano una delle sfide più importanti per l'umanità e tutti i paesi e gli attori a livello mondiale devono fare del loro meglio per combatterli”.

Per la salute del nostro pianeta, una particolare attenzione richiede ilsuolo, una risorsa non rinnovabile, soggetta al dissesto idrogeologico, allo sfruttamento eccessivo a fini alimentari,alla cementificazione selvaggia, al degrado. Il suoloè un substrato al cui interno c’è vita e per generare un solo centimetro di suolo occorrono migliaia di anni, ma per distruggerlo basta un secondo. Per parlare della difesa del suolo, il dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Larino, prof. Antonio Vesce, insieme ai docenti dell’istituto, sensibili ed attenti alle questioni ambientali, hanno promosso un incontro con il prof. Vincenzo Michele Sellitto, Professore associato presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Timisoara (Romania), esperto di suolo e tecnologie per lo sviluppo e l'innovazione sostenibile in agricoltura. Il prof. Sellitto è stato anche curatore del libro dedicato all’Uso dei microrganismi in Agricoltura edito da Edagricole che sta avendo un notevole successo di vendite. Ilseminario si svolgerà il 14 ottobre 2020, per offrire agli studenti l'opportunità di approfondire un tema attuale ed urgente come quello della tutela del suolo e della salute umana. Il prof. Vincenzo Michele Sellitto, lo scorso settembre ha tenuto a Romauna tavola rotonda sul tema “Biodiversità del suolo e tecnologie per lo studio del microbiota”, per focalizzare l'attenzione sul legame tra suolo e salute umana. Il docente proporrà ai giovani studenti del Liceo “F. D’Ovidio” una riflessione sulle biotecnologie e la gestione sostenibile del suolo, quale risorsa strategica per l’umanità, considerato che secondo la Fao nel 2050 ci saranno nel mondo 10 miliardi di persone da sfamare.

Da quest'anno anche l'insegnamento dell'Educazione civica concorre con tutte le discipline ad aggiornare i curricoli di istituto e a sviluppare negli studenti “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”. Dunque, il seminario contribuirà a stimolare il dibattito e l'interesse per lo sviluppo eco-sostenibile, la tutela del patrimonio ambientale, gli obiettividell’Agenda 2030, temi strategiciper le competenze di cittadinanza, e suggerirà proposte operative per un'idea di progetto che coinvolgerà la scuola.