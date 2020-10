​A Termoli Riccardo Ruggeri, creatore di New Holland e membro del direttivo Fiat

TERMOLI. Venerdì 16 ottobre alle ore 18, presso l'Aula Magna dell'Università del Molise, sede di Termoli, si terrà l'incontro con Riccardo Ruggeri, che presenterà i suoi libri "Uomini o consumatori? Il declino del Ceo-capitalism" (saggio, scritto con il prof. Giovanni Maddalena, docente ordinario presso l’Università degli Studi del Molise) e "Maria e l'Ingegnere" (romanzo).



Riccardo Ruggeri è stato il creatore di New Holland, multinazionale quotata in borsa del gruppo Fiat e ha fatto parte del direttivo Fiat. Il suo straordinario percorso da operaio a Ceo internazionale è stato oggetto di libri e di studi. Terminata l'esperienza in Fiat ha fatto il consulente e l'imprenditore. Dal 2008 si è dedicato esclusivamente al giornalismo e ha fondato Zafferano.news.

Durante l’incontro, organizzato dall’Associazione Alumni Unimol, l’Associazione degli Ex studenti dell’Università del Molise, presenterà i suoi testi che illustrano la lettura critica del capitalismo dalla crisi del 2008 a quella attuale, in una chiave molto originale.

“E’ un’occasione importante per la community degli ex studenti e per il tessuto imprenditoriale molisano. Riccardo Ruggeri rappresenta una figura carismatica e un modello per tutti gli imprenditori, siamo orgogliosi di poterlo ospitare per questo incontro” ha dichiarato Patrizia Santella Presidente dell’Associazione Alumni Unimol. L’accesso all’incontro sarà contingentato per garantire il rispetto delle normative vigenti.