Michele Iorio entra in Fratelli d'Italia

CAMPOBASSO. In Molise Fratelli d’Italia accresce la sua rappresentanza istituzionale. Dopo l’ingresso del consigliere regionale Massimiliano Scarabeo, entra nel partito anche Michele Iorio.



Per il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro si tratta di un bel “colpo” politico per FdI visto anche il considerevole numero di amministratori che fanno riferimento all’ex presidente della Regione.

“Esprimo grossa soddisfazione per l’ingresso di Michele Iorio in Fratelli d’Italia. Iorio è un personaggio politico di alto livello che ha scritto la storia degli ultimi 20 anni nella nostra Regione. Una persona di grande esperienza, moderazione ed equilibrio che sicuramente contribuirà in maniera significativa alla crescita del Partito. Non solo, ma Michele Iorio potrà essere il punto di riferimento in Consiglio Regionale per dare forza alle nostre proposte politiche che fino ad oggi non hanno mai trovato riscontro nel governo regionale. A Michele ed a tutti i suoi amici ed amministratori che con lui aderiscono a FdI, un sincero benvenuto a nome mio e di tutto il Partito, con la certezza che insieme faremo crescere sempre di più il Partito in Molise”.