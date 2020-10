TERMOLI. Il trasferimento da Vieste a San Salvo ha impedito il passaggio della carovana rosa del Giro d'Italia sulle strade molisane, peccato. Tuttavia, almeno la giuria della corsa ciclistica più importante d'Italia ha scelto la città adriatica per soggiornare nei tre giorni da sabato sera a questa mattina, complice anche il giorno di riposo che ha fatto rifiatare il gruppo dopo l'impegnativa San Salvo-Roccaraso.

In partenza, prima di recarsi a Lanciano, per lo start della tappa numero 10, che ha portato le squadre e l'organizzazione a Tortoreto, con la vittoria di Peter Sagan e il ritiro di due squadre causa Covid, saluto a piè di Castello, col direttore dell'hotel Santa Lucia Gianluca Polverigiani, dove hanno pernottato in questi tre giorni.