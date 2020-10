Tartufi, cooperative di comunità e biodiversità al vaglio della Commissione Permanente

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente, Angelo Michele Iorio, si è svolta oggi la II Commissione permanente.

Nel corso della seduta i commissari hanno continuato l’esame delle proposte di legge regionale n. 69 di iniziativa dei Consiglieri Micone, D’Egidio e Di Lucente concernente “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio dei tartufi e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”; n. 89, d’iniziativa dei Consiglieri Fanelli e Facciolla, concernente la “Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno”; n. 131, d’iniziativa del Consigliere D’Egidio, concernente la “Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio molisano”.

In particolare per la pdl n. 69 sono stati approfonditi alcuni aspetti economico-finanziari nell’ambito dell’analisi del carteggio ricevuto dagli uffici competenti, previa richiesta avanzata nelle scorse riunioni; mentre per la pdl n. 131 sono stati richiesti ulteriori documenti per la verifica della copertura di bilancio.

Nelle prossime sedute la Commissione ha in previsione di ultimare l’esame di ciascuna delle tre iniziative legislative valutate oggi.