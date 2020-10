Parco archeologico di Larino, «Si vede poco...»

LARINO. Nuova segnalazione social dall’associazione ViviLarino. «Tanti automobilisti provenienti dalla Bifernina attraversando l'incrocio con la statale 87 e proseguendo per il centro abitato, sono soliti chiedere informazioni su come arrivare all’anfiteatro romani (70/150 d. c.). La risposta è sempre la stessa: ci siete passati a pochi metri senza vederlo.

Consapevoli dell'importanza del verde pubblico in una città, riteniamo sia opportuno curare il giardino vicino alla sede della sovrintendenza (proprietaria), per consentire ai cittadini e turisti una buona visibilità dei resti di un importante sito archeologico Molisano».