Strade colabrodo a Riccia, ultimatum del sindaco alla Provincia. Roberti: «Fondi già stanziati»

RICCIA. «Si informa la cittadinanza che, in merito alle strade provinciali che attraversano il nostro paese e parte dell'agro riccese che versano ormai in evidenti disagievoli condizioni, questo Comune ha più volte, nel corso del 2019 e del 2020, sollecitato l'Amministrazione provinciale ad intervenire con estrema urgenza per la manutenzione straordinaria delle stesse. Nello specifico, sono state inviate da ultimo al Presidente della Provincia in data 13/11/2019, 03/03/2020 e 11/06/2020 le rispettive note protocollate n. 11457, 11989, 2370, 5982, con le quali si è fornito ampia ed esaustiva documentazione sullo stato in cui versano tali strade.

Ad oggi, nonostante tali solleciti, un incontro con il Presidente della Provincia, tenutosi in data 30/07/2020, ed un sopralluogo dei tecnici provinciali conseguente ad esso, ci troviamo nella condizione di rilevare ancora una volta l'inerzia dell'Ente provinciale nei confronti di questa spiacevole situazione che è sotto gli occhi di tutta la cittadinanza.

Nei prossimi giorni quest'Amministrazione comunale non solo si recherà per l'ennesima volta presso la sede della Provincia per un ulteriore sollecito, ma si dichiara pronta a mettere in atto anche azioni estreme quale la chiusura di tratti stradali impercorribili che hanno già ripetutamente messo a rischio l'incolumità dei cittadini e l'integrità dei veicoli che vi circolano».

In seguito alla nota stampa firmata dal sindaco e dall’amministrazione comunale di Riccia, è intervenuta anche l’ente provinciale che specifica quanto segue:

La Provincia di Campobasso, a seguito delle comunicazioni dell’amministrazione comunale di Riccia via social e attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali, chiarisce quanto segue rispetto ad alcuni tratti di strada di competenza provinciale, su cui il primo cittadino lamenta la presunta inerzia dell’ente provinciale.

Le strade oggetto dell’attenzione del sindaco e dell’amministrazione comunale di Riccia sono ex Strade Statali, entrate nelle competenze della Provincia (dall’Anas) nel mese di ottobre 2018. Alcune rimostranze del Comune di Riccia risalgono a prima di tale data, considerando che già all’epoca del trasferimento gli stessi tratti stradali già presentavano carenze dal punto di vista della manutenzione.

La Provincia di Campobasso ha già programmato per l’annualità 2023, con l’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un intervento stanziando la somma di 260mila euro.

Come ricorda l’amministrazione comunale di Riccia, il sindaco del centro fortorino ha incontrato il Presidente della Provincia di Campobasso lo scorso 30 luglio, summit dopo il quale i tecnici della Provincia di Campobasso hanno tenuto un sopralluogo con lo stesso primo cittadino e i tecnici comunali.

L’indagine sul territorio interessato è servita per una stima dei primi interventi, per i quali il Presidente della Provincia si è immediatamente attivato al fine di programmare altre azioni utilizzando le prime risorse finanziarie disponibili.

Le Commissioni consiliari competenti, nella seduta del 23 settembre 2020 e in quelle successive, hanno destinato la somma di 200mila euro a valere sui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al DM 123/2020, annualità 2021, alle SS.PP. 103 e 201 (ex SS 212) di accesso al centro abitato di Riccia.

Tali somme saranno programmate con atti del Presidente diretti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, una volta ricevuta l’approvazione del MIT, saranno eseguiti progettazione, appalto e lavori entro il 2021.

La Provincia, dunque, nonostante le difficoltà finanziarie, derivanti dalle note restrizioni centrali, nell’ultimo biennio ha già programmato interventi sulle viabilità di Riccia per 460mila euro, a cui occorre aggiungere i fondi per ulteriori interventi secondari, tra cui la sistemazione idraulica di un’area della cittadina e il ripristino di un ponticello, che portano la somma degli investimenti per il Comune fortorino a circa 500mila euro.

“Mi sembra eccessivo parlare di inerzia della Provincia di Campobasso – ha affermato il Presidente Francesco Roberti – L’ente, con la sua valida struttura, come spiegato nella nota, si è attivato per arrivare alla risoluzione di un problema che la Provincia ha ereditato nel momento del passaggio di competenza delle strade in questione. Dopo l’incontro col sindaco e il successivo sopralluogo, c’è stato anche l’impegno della parte politica con le competenti Commissioni consiliari che hanno stanziato 200mila euro per le strade SS.PP 103 e 201 ed entro il 2021 contiamo di arrivare a conclusione dei lavori. C’è una programmazione e, soprattutto, dei tempi burocratici da rispettare. La Provincia sta arrivando alla risoluzione di tanti problemi, accentuati dopo la Legge Delrio. Come ho spesso ripetuto, sia la parte politica sia la struttura stanno lavorando sodo e con costanza per reperire i fondi e, dunque, poter dare quelle risposte che noi siamo i primi a voler dare”.

“Quest’uscita dell’amministrazione comunale di Riccia mi ha sorpreso per un motivo – incalza e conclude il Presidente Francesco Roberti – La Provincia ha ereditato la situazione di quelle strade un anno prima della mia elezione al vertice di Palazzo Magno, momento dal quale, come dimostrato dai numeri e dai fatti poc’anzi descritti, l’ente si è attivato per risolvere le problematiche esistenti. Mi sarei aspettato dal sindaco di Riccia maggiore onestà intellettuale, anche alla luce delle azioni poste in essere dall’ente e che lui ben conosce. La Provincia ha lavorato al reperimento dei fondi e sta portando avanti tutti quegli atti di buona amministrazione per dare le risposte richieste. Non mi sembra che dall’ottobre 2018 e fino al settembre 2019 l’ente abbia avuto le stesse accortezze che stiamo avendo noi ora per il Comune di Riccia, nonostante la vicinanza politica del primo cittadino riccese e della sua amministrazione all’allora amministrazione provinciale”.