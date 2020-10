MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Simona Contucci si congratula con la professoressa Laura D'Angelo, per il primo premio conseguito al concorso di poesia "Lettere d'Amore al Giro d'Italia".

"Formulo i miei più vivi e sinceri auguri alla professoressa montenerese Laura D'Angelo, fresca vincitrice in ex aequo con altre due colleghe del concorso di poesia Lettere d’amore al Giro d’Italia, che si è tenuto nei giorni scorsi a Torrevecchia Teatina.

A Laura D'Angelo, non nuova a riconoscimenti di questo genere, vanno le mie congratulazioni per aver confermato ancora una volta che l'animo sensibile di ognuno di noi andrebbe coltivato sempre, anche nei momenti più difficili o stressanti che la vita ci pone dinanzi. E ritengo che proprio la poesia possa rappresentare uno degli strumenti più nobili da utilizzare quotidianamente per volare oltre le disarmonie del mondo e per elevare il nostro essere.

Grazie Laura, per avercelo ricordato con questo tuo premio".