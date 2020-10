Covid-19: Asrem prevede doppi turni per personale, sindacati diffidano l’ente

CAMPOBASSO. «Le scriventi organizzazioni sindacali sono venute a conoscenza che l'Asrem, per fronteggiare la carenza di personale, intende prevedere turni doppi di servizio. Non ci sembra questa la soluzione adeguata visto che Asrem, Regione, Direzione della salute e struttura Commissariale hanno avuto diversi mesi a disposizione per prevedere un piano B in caso di recrudescenza della pandemia da covid - 19. Ai dipendenti, allo stremo delle forze, non si possono chiedere ulteriori sacrifici visto che a fronte dei tanti sacrifici fatti finora non è stato corrisposto alcun riconoscimento economico e nessun miglioramento organizzativo, così come concordato con le istituzioni. Pertanto si invita l'ASReM a trovare soluzioni idonee al problema per non stressare ulteriormente il personale stanco sia fisicamente sia psicologicamente. Le scriventi diffidano l'ASReM a porre in essere misure organizzative in contrasto con il CONI ed il decreto legislativo 81/2008. In conclusione, dai punto di vista sindacale, nessuna giustificazione agli impegni assunti e non mantenuti».

Questo il testo della nota stampa a firma di Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials-Confsal, Fsi-Usae, Nursing Up