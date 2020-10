CAMPOBASSO. Il saluto di Michele Iorio a Jole Santelli: «Una notizia assolutamente inaspettata quella della scomparsa di Jole Santelli.

Una donna forte che ha affrontato la malattia con lo stesso coraggio e con la stessa grinta con cui ha sempre affrontato la vita fin dalla sua giovinezzaquando l’ho avuta come collega in Parlamento e nel partito.

Di lei ricordo l’amore per la sua Calabria, il suo sorriso e l’allegria che riusciva a trasmettere. Ha sempre combattuto per gli ideali in cui credeva e non si è mai arresa di fronte alle difficoltà. Esprimo il mio sentito cordoglio alla famiglia. La politica calabrese perde, con Jole, una grande combattente».