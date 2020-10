LARINO. Si chiude oggi il settenario in preparazione alla Festa di San Pardo “di vendemmia”, che sarà celebrata alla concattedrale di Larino.

La santità è: prendersi cura: “Il prendersi cura rimette al centro la realtà incontestabile che io ci sono per il fatto che sono insieme agli altri. Per l’essere umano vivere è sempre convivere, perché nessuno da solo può realizzare pienamente il progetto di esistere. Il mio esserci unico e originale prende forma nell’accadere di relazioni dalle quali non posso prescindere. Non possiamo progettare il nostro esistere al di fuori del fatto che esistiamo con gli altri” (dalla lettera pastorale Mi appartiene: me ne prendo cura, del nostro vescovo Gianfranco).

17,30 Santo Rosario.



18,00 Santa Messa con riflessione sulla lettera pastorale del Vescovo.

Al termine della Messa, tradizionale settenario di San Pardo, stasera il tema è: Prendersi cura richiede gratuità e coraggio.