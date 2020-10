TERMOLI. Il 3 novembre è sempre più vicino, i sondaggi danno l'attuale presidente degli Stati Uniiti Donald Trump sotto di 10-12 punti rispetto al sup avversario Joe Biden, ma memori di quello che accadde con candidati democratici favoriti e poi perdenti, nulla potrebbe ancora essere deciso. Questo, almeno, è quello in cui spera The Donald.

Ma cosa accadrà all'America, travolta dalla pandemia, in questo referendum sulla figura dell'attuale inquilino della Casa Bianca?

A parlarne sarà lunedì prossimo, 19 ottobre, il politologo di origini molisane e accreditato a livello internazionale Roberto D'Alimonte, dove dalle ore 18.30, a Villa Livia riprende il ciclo di eventi tenuti a battesimo dal presidente del Leo club Termoli Alberto Mastrangelo. Un orizzonte culturale giunto alla quarta manifestazione, dopo Lorenzo Infantino, Antonio Polito e il Capo di Gabinetto Pier Luigi Petrillo. Questa volta ospite d’eccezione sarà proprio D'Alimonte, professore della Luiss Guido Carli e padre dell’Italicum di Matteo Renzi.

La conferenza tratterà delle prossime elezioni americane e cercherà di spiegare i movimenti interi alla politica americana attuale in vista dell’election day.

Sarà garantito il rispetto delle norme anti-covid e del distanziamento sociale.