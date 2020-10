Termoli 2016 in trasferta sul campo della Cliternina

TERMOLI. Il Termoli 2016 continua nelle sue frequentazioni campomarinesi e dopo aver affrontato per ben due volte l'Asd Campomarino, stavolta si recano a Nuova Cliternia, contro la prima in classifica del torneo di Promozione, la Cliternina, appunto.

Impegno sicuramente di quelli che gli addetti ai lavori classificano proibitivo,infatti i giallorossi dl Lallopizzi vanno a giocare sul campo della Cliternina che veleggia solitaria prima in classifica e i termolesi vengono da due partite che non hanno visto loro stessi uscirne bene, una sconfitta a Petacciato e un pareggio carico di recriminazioni in casa domenica scorsa al Cannarsa contro i cugini degli avversari odierni.

Ora è chiaro, un risultato che non sia una sconfitta rigenererebbe i termolesi perché è chiaro che portare via punti da Nuova Cliternia non sarà facile per nessuno.