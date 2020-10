CAMPOBASSO. Più o meno contestualmente all'incidente avvenuto sulla statale 16, in territorio di San Salvo Marina, anche il 118 Molise e i Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso hanno dovuto affrontare una emergenza derivante da un incidente stradale. Intorno alle 21, sulla Strada statale 645, all'altezza del bivio per Pietracatella, uno scontro frontale tra due autovetture provocava il ferimento dei due rispettivi conducenti.

Per uno dei due malcapitati, intrappolato nell'abitacolo della propria auto, è stato necessario l'utilizzo di specifiche attrezzature da taglio e divaricazione. Presenti in loco una pattuglia di Carabinieri del capoluogo e personale medico del 118 che assicurava prontamente cure e successivo trasporto in ospedale alle persone coinvolte nel violento impatto all'ospedale Cardarelli di Campobasso.