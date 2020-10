Termoli 2016 travolto 3-0 dalla Cliternina

CAMPOMARINO. Cliternina che fa un sol boccone del Termoli 2016 che ha perso la strada di casa, dopo un inizio di stagione incoraggiante, dopo la sconfitta di Petacciato, la squadra sembra si sia disunita. Il 3-0 di oggi non fa una grinza, seppur dopo un buon primo tempo e un Impicciatore che sembra aver smarrito la vena aurifera del gol oggi ha mancato due occasioni clamorose che potevano e dovevano essere trasformate in gol, che probabilmente se segnata avrebbero potuto dare anche un altro indirizzo alla gara. La legge del calcio spesso è spietata gol sbagliati - gol subiti e cosi i biancorossi capoclassifica del torneo di Promozione hanno avuto la via spianata verso la fuga per la vittoria.

Due a zero nella prima parte della partita e poi nella ripresa dove la squadra termolese è come se fosse rimasta negli spogliatoi, subisce la terza e definitiva rete che metta in ghiaccio risultato e partita. Mister Lallopizzi, ora è chiamato ad un compito delicato, rimotivare il gruppo che dopo questa ennesima uscita fuori strada, psicologicamente è provata. Il compito che attende il mister non sarà di facile soluzione, se non si darà una sterzata a questo andazzo negativo, il rischio che si vivrà una stagione di patemi d'animo è elevato, adesso è il momento della svolta, ora che c'è ancora un po' di tempo, sarebbe bene che non andasse sprecato, se le reali intenzioni sono quelli di disputare una stagione con qualche soddisfazione, altrimenti si corre il serio rischio di non riuscire ad andare da nessuna parte.