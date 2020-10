Busso Chaminade manda a tappeto l’ASD Real Pettonarello

CAMPOBASSO. E’ iniziata con il piede giusto l’avventura del Busso- Chaminade nel campionato di Seconda Categoria. Nella gara d'esordio i ragazzi di Marrinelli hanno superato 4-0 l’Asd Pettoranello. Ritmo tambureggiante sin dai primi minuti ed al decimo è l’esordiente Petriella ad aprire le marcature sfruttando alla perfezione un corner teso di Barletta. Dieci minuti più tardi è ancora Petriella a raddoppiare con un’incornata decisiva dopo un’azione travolgente di Battista sulla fascia destra. Sul parziale di 2-0 cala un pò la tensione per la squadra di casa che, comunque, non concede spazi agli avversari. Gioco fatto di fraseggio continuo con la boa Ziccardi a lottare e sgomitare per favorire gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni. Nella ripresa prosegue il dominio dei padroni di casa, Pettoranello chiamato a chiudersi in difesa. Al minuto numero 55’ si ripete la staffetta della settimana precedente, esce Ziccardi per far posto a Parrella. Quest’ultimo appena entrato si gira in un fazzoletto e fa partire una bordata che finisce di poco a lato. Cinque minuti più tardi è sempre lui a guadagnare un penalty con una giocata elegante che ha mandato in bambola il suo diretto marcatore D’Achille. Sul dischetto si presenta capitan Ricciardi che firma il 3-0 con una bordata sotto la traversa. Ricciardi, evidentemente con il piede più caldo del solito, trafigge Esposito con una punizione da 40 metri che chiude il match sul 4-0. Gli ultimi 20 minuti vedono i locali gestire il risultato senza mai provare ad affondare il colpo. Grande soddisfazione, di tutti gli spettatori e della società, per il ritorno in campo di Capitan Ranallo, recordman di reti per il Busso band.

Busso Chaminade: Yusupha, Battista (65’ Piscopo), Palladino, D’Aveta, Casonato, Barletta, D’Angelo (70’Maio), De Santis, Ziccardi (55’ Parrella), Ricciardi (75’ Candeloro), Petriella (75’ Ranallo). Allenatore: Marrtinelli

Asd Real Pettoranello: Esposito, D’Achille, Omorotionwai, Melaragno, Procaccini, Perrella, Di nonno, Petrarca, Miranda, Rossi. Allenatore: Damato

Reti:10’ - 20’ Petriella,65’(R)-70’Ricciardi