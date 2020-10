In calo i contagi da Covid in Italia, da ieri 9.338: 73 i decessi

ROMA. In calo la corsa del Covid-19 in Italia. Nel giorno in cui entrano in vigore le nuove norme e le restrizioni anti-contagio, sono stati censiti 9.338 nuovi positivi, mentre i decessi sono stati 73 nelle ultime 24 ore. Tuttavia, il dato si spiega col numero di tamponi effettuati, meno di 100mila, pari a 98.862. I positivi attuali diventano 134.003, con 1.498 guariti da ieri.