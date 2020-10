TERMOLI. La prima edizione dell'Atreiu Tournament di Freccette (Dart), svoltasi nel locale della Piccola Montecarlo in corso Nazionale a Termoli, è stata vinta da Fedele Manes che ha la meglio su Antonino Mancini, sul gradino più basso si piazza Igor Manes.

Il torneo si è svolto in un clima divertente e rilassante, durante il quale è stata presentata in diretta Facebook la nuova maglia(by Sun Hotel). L'evento è stato organizzato dall'Orafo Pasquale Carotenuto, che ha messo a disposizione i tre premi per la contesa.

I ragazzi della Piccola Montecarlo e la propria dirigenza ringraziano l'Avis, sezione di Termoli, e vi danno appuntamento a martedì per la partita di campionato, in casa, contro il Dickens.