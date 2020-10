GUGLIONESI. Reso noto dagli antagonisti di Rifondazione comunista, Forza nuova ufficializza l’incontro di sabato 24 ottobre alle ore 18, presso il ristorante "Il club dei Qulinari" in Viale Cristoforo Colombo 10, l'incontro sociale del movimento Forza Nuova. Ad affiancare la sigla del movimento anche il neonato ‘Popolo di Forza Nuova'. L'incontro verterà su tematiche di vasta importanza, quali il fenomeno della 'dittatura sanitaria', ovvero il processo mondialista che sta creando terrore tra i popoli europei, più nello specifico in Italia. Si parlerà anche di totalitarismo finanziario e mass mediatico, frutti della volontà sovranazionale che gestisce la regia dell'attuale quadro sociale. Un incontro per sensibilizzare il popolo e incoraggiarlo nel rivendicare le libertà personali e costituzionali, insomma difendere i diritti sacrali della vita, quelli che vogliono toglierci: lavoro, famiglia e giustizia sociale. I politici di destra e di sinistra, di maggioranza e opposizione, sono oggi marionette di una politica oltre che improduttiva soprattutto immobile e impossibilitata nel difendere gli interessi nazionali. Tocca dunque ai militanti nazionalpopolari di Forza Nuova il compito di smuovere le coscienze e indurre le persone a riscattare la loro nazione.

Durante l'evento interverranno Alessandro Vigi - presidente de Il Popolo di Forza Nuova, Giuliano Castellino - vicesegretario nazionale di Forza Nuova, il Prof. Pierfrancesco Belli - Presidente del movimento, e l'On. Roberto Fiore - leader di Forza Nuova e presidente del partito europeo 'Alliance for Peace and Freedom' (APF). Inoltre, Forza nuova si rivolge al sindaco Mario Bellotti: «Caro sindaco che hai mostrato perplessità sul nostro convegno, non c'è alcun rischio sanitario e di ordine pubblico.

Da parte nostra solo la volontà di dare vita ad un evento sociale. Quelle di chi ci sta attaccando sono soltanto parole per terrorizzare le persone e mistificare quello che fino a qualche giorno fa era un semplice evento, evidentemente non conforme alle logiche della politica tradizionale. Ricordiamo al signor sindaco che Forza Nuova è un partito riconosciuto dalla costituzione e che frequentemente si presenta alle elezioni politiche, europee e comunali. Roberto Fiore è stato eurodeputato e più volte candidato alla Presidenza del Consiglio con il nostro movimento o come nelle ultime elezioni con il contenitore 'Italia agli Italiani'. Dunque una persona di grande esperienza politica e candidabile a 360°. Guardando agli attacchi da parte di gruppi di estrema sinistra ci appare strano vedere da chi si definisce "democratico" e si erge a paladino di valori di libertà un simile atteggiamento: fare terrorismo psicologico ad eventuali partecipanti contro un semplice convegno che rispetterà tutti gli standard dell'attuale quadro sociale. Questa è la vostra democrazia? Tentando di impedire un democratico convegno? Se questa è la vostra visione politica siete i primi discriminatori e totalitari.

Noi non ci lasciamo intimidire dal pensiero unico e da minacce di presidi e contestazioni. Noi siamo cittadini liberi che, nel rispetto delle regole, porteranno avanti una battaglia politica molto sentita oggi con lo scopo di propagarla ad altre persone. Per affrontare questo percorso ci siamo aperti anche ad associazioni, movimenti di protesta, e gruppi vari che non la pensavano come noi. Il nostro modello odierno è quello di una politica Popolare, che vada contro quelle che sono le norme del Dpcm, assurde e ridicole nonché dannose alle imprese e all'intera economia europea, oltre che italiana. Forse lor signori non sanno che in altre nazioni d'Europa i popoli, in un moto trasversale e non politicizzato, si stanno muovendo contro simili norme con proteste e sollevazioni popolari (la Germania è un grande esempio in merito) fregandosene delle fazioni politiche. Ebbene ci domandiamo perché in Italia questi rigurgiti di una sinistra vecchia e scontata debbano, a distanza di 90 anni, ancora combattere una guerra ideologica che non esiste?

Perché questi signori ancora pensano a contrasto tra fascismo e antifascismo? Perché la Rifondazione Comunista mostra tutto il suo veleno e il suo odio contro una lotta al pensiero unico al quale dovrebbero partecipare anche loro? Perché questi signori appartenenti a gruppuscoli sinistri pensano nel 2020 ancora alla "pastasciutta antifascista", becero folklore? Semplicemente il loro scopo è l'odio ideologico accompagnato da retoriche del passato. Anziché portare avanti la politica fatta di persone e di battaglie comuni sono rimasti indietro nel tempo e perseverano contro chi come noi vuole invece affrontare tematiche attuali contro un élite dominante che sta, attraverso decreti e prolungamenti di vita di questo governo fantoccio, per mettere in ginocchio la Nazione Italiana e tutta la classe lavoratrice. Noi abbiamo la piena titolarità di dare vita al nostro incontro».