Addio al "Celentano" di Guglionesi, la comunità piange Angelo Raimondo

GUGLIONESI. Una comunità in lutto. Una notizia straziante nelle prime ore del pomeriggio ha segnato la quotidianità di tutti i guglionesani. Una giovane vita, quella di Angelo Raimondo, che lascia troppo presto questa terra.

Non ha perso la battaglia, perché Angelo ha lottato fino alla fine. Senza mai perdersi d'animo e sempre con il sorriso stampato in volto. Quel volto che tutti a Guglionesi conoscevano, perché Angelo era amico di tutti.

La malattia lo aveva debilitato, ma lui aveva sempre una parola buona per tutti. Un messaggio a quegli amici più stretti per far sentire la sua presenza. E quella presenza mancherà a ognuno di noi.

L'anima del paese intero. Il Celentano, come lo chiamavano tutti, di Guglionesi. Il mattatore dei karaoke, dove si cimentava, appunto, imitando e cantando Celentano.

C’è un silenzio assordante, straziante per le stradine di Guglionesi. Guglionesi piange un figlio nel fiore degli anni.

Ci sentiamo tutti, tutta la comunità di Guglionesi, al dolore che ha colpito la famiglia Raimondo.

Anche il sindaco Bellotti tramite la pagina Facebook di Guglionesi Riparte ha espresso il suo cordoglio.

“Ciao Angelo, oggi ci ha lasciato un nostro giovane concittadino, che ha perso la sua battaglia contro un male invincibile senza tuttavia perdere mai la forza, né il sorriso, né il coraggio di vivere.

Oggi la nostra speranza è duramente piegata: è un giorno di cordoglio e lutto per la nostra comunità, costretta a salutare prima del tempo un altro figlio di questa terra.

Ciao Angelo, Guglionesi non ti dimenticherà”.