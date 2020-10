CAMPOBASSO. Con la Direzione artistica di Antonella De Angelis, andrà in scena la cinquantaduesima stagione dei concerti. Questa domenica, 25 ottobre, a partire dalle ore 18.30 presso il Teatro Savoia di Campobasso, andrà in scena il “Progetto Martucci e... dintorni” TRIO KANON Lena Yokoyama violino Alessandro Copia violoncello Diego Maccagnola pianoforte.

Programma: LILI BOULANGER - "D'un matin de printemps" versione per trio GIUSEPPE MARTUCCI - Trio n.1 in do maggiore op.59 JOHANNES BRAHMS - Trio n.1 in si maggiore op.8

Musicisti

Trio Kanon Il nome, oltre ad avere assonanza con il Canone, è anche l’unione di due parole giapponesi:“Ka”, fiore e “On”, musica, quindi letteralmente “musica fiorente” nasce nel 2012 dall’amicizia di tre musicisti che hanno deciso di condividere la loro passione per la musica da camera studiando sotto la guida del Trio di Parma presso l’International Chamber Music Academy di Duino, fondata dal Trio di Trieste nel 1989. Nel 2018, al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Pinerolo e Torino Città Metropolitana, il trio si è aggiudicato il Primo Premio, il Premio del Pubblico e il Premio Speciale Cerutti–Bresso per la migliore interpretazione di Brahms. Tra gli altri premi vinti, nel 2017 il Secondo Premio (Primo non assegnato) nell’OnStage International Chamber Music Competition, e nel 2014 il Primo Premio e il Premio del Pubblico al Rospigliosi Chamber Music Competition. Nel 2014 è stato miglior gruppo nella Trondheim International Chamber Music Academy for Piano Trios e nel 2015 ha vinto il Chamber Music Award come miglior ensemble presso l’Internationale Sommer Akademie Prag-Wien-Budapest, riconoscimento patrocinato dall’Haydn Institute e dalla University of music and performing arts di Vienna. Nel febbraio 2015 il Trio è stato invitato come “gruppo in residence” a Snape Maltings (UK) per il prestigioso Festival Aldeburgh Music 2015 con due concerti per la stagione primaverile presso la Jubilee Hall. Il Trio Kanon si è esibito in numerosi concerti in prestigiose stagioni musicali in Italia, Europa, Stati Uniti, Cina e Giappone. Ha frequentato masterclass con Alexander Lonquich presso l’Accademia Chigiana di Siena, Robert Cohen, Hatto Beyerle, Miguel da Silva e Annette von Hehn. Ha inciso per la rivista Amadeus e per l’etichetta Movimento Classical (Beethoven). Nel marzo 2019 è stato pubblicato un terzo CD perWarner Italia dedicato a Dvorak e Brahms.

Biglietti ingresso Intero € 14,00 Ridotto (fino a 25 anni) € 7,00