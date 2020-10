RICCIA. Al peggio, è il caso di dirlo, non c’è mai limite. I vandali di turno, forse annoiati dallo loro quotidianità, hanno deciso di prendersela anche con le cinque piazzole dedicate alle storie ed alle leggende popolari della città, poste all’interno del Bosco Mazzocca.

La notizia, con tanto di galleria fotografica, è apparsa sulla pagina facebook del comune che, in un lungo post, avvisa la popolazione di quanto avvenuto la scorsa notte: «Cari concittadini, nel mentre il nostro comune si trova ad affrontare, per la seconda volta, le insidie del virus pandemico che tanta paura e apprensione genera in ognuno, degli ignoti (per ora li definiamo tali) hanno pensato bene di distruggere quanto di buono si è fatto e si sta cercando di fare per la valorizzazione turistica del Bosco Mazzocca.

L’altro ieri, l’area nella quale è allestito il Bosco delle Favole con le cinque piazzole dedicate alle nostre storie e leggende popolari, che da sempre i nonni hanno raccontato ai propri nipotini, è stata irrimediabilmente vandalizzata. Tutto distrutto, deturpato, arrivando perfino a sradicare un albero per fare cadere il pupazzo sopra collocato. Una violenza senza precedenti per la freddezza e la malvagia determinazione con cui è stata portata a termine.

Gli individui che hanno commesso questa azione vigliacca hanno voluto cancellare non dei semplici oggetti, figure, pupazzi, che possono essere sostituiti, ma i sogni e le fantasie dei bambini. Il loro atto è quanto di più vergognoso possa esserci, perché ha colpito quanto di più caro e prezioso custodisce una comunità: i bambini e le tradizioni.

Questa spregevole impresa è stata messa in essere in un momento nel quale è stato dato l’avvio per i lavori di elettrificazione ed illuminazione dell’intera area del Biscotto nel quale il Bosco delle Favole è compreso. Lavori che prevedono, tra l’altro, la riqualificazione del percorso e dell’area pic-nic.

Invitiamo la popolazione, soprattutto le persone che risiedono nelle vicinanze del bosco o chiunque abbia informazioni utili per conoscere autori e motivazioni del gesto, a collaborare con i Carabinieri ai quali sono state presentate due denunce per danneggiamenti e hanno avviato una indagine sull’accaduto. Noi, d’altro canto, non ci lasceremo intimidire da queste azioni vigliacche e continueremo con il nostro impegno in favore della valorizzazione del Bosco Mazzocca, bene di tutti i cittadini, ricordando cristianamente che “la tempesta è capace di disperdere i fiori ma non è in grado di danneggiare i semi”».