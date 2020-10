Lutto in casa Tricarico, Giovanni sale in cielo a 64 anni

TERMOLI. Un’altra brutta notizia ci ha squarciato la mattinata, una persona molto conosciuta a Termoli e anche ben voluta Giovanni Tricarico, di appena 64 anni questa notte alle 2 all'Hospice di Larino, nonostante aver lottato come un leone quale era il suo carattere, contro quella bestia brutta di malattia come il tumore, alla fine ha dovuto arrendersi all'affondo vigliacco e impietoso del male.

Giovanni chi non lo ricorda fino a qualche anno fa, con il suo furgoncino carico di frutta e verdura in piazza Stazione a vendere i suoi prodotti a tanti termolesi, proverbiale la sua allegria nel approcciarsi con i clienti abituali e molti anche occasionali. Questo era il suo segreto del successo. Andare da lui a comprare la frutta oltre che offrire prodotti di qualità, Giovanni era sempre pronto a scambiare battute con tutti anche chi vi scrive lo ricorda cosi, spesso era la mia ancora di salvezza. Insomma Giovanni sapeva proporsi e in piazza stazione in quegli anni era una istituzione, se un giorno non vedevi il suo furgone al solito angolo era lecito preoccuparsi.

Certo con Giovanni seppur sempre pronto alla battuta, la vita non sempre gli ha riservato tappeti rossi cosparsi di petali di rose , aveva una bella famiglia , ma quando tutto sembrava fosse incanalato per la via giusta, il 18 marzo scorso quando già il male aveva cominciato a minarlo ecco una mazzata che probabilmente ha accelerato il decorso non positivo del suo, la morte prematura del figliolo Stefano, un genitore non è nella logica della vita che debba vedere morire un figlio, lui ha dovuto abbandonare la vendita ambulante di frutta, ha avuto poi la possibilità di lavorare al Mercato Ittico come dipendente comunale fin quando il male non lo ha costretto ad abbandonare.

Ne piangono la prematura scomparsa la moglie Grazia, la figlia Maddalena, nostra amica e anche lei molto apprezzata e conosciuta in città per aver contribuito alla nascita di un'Associazione femminile sul sociale.

La nostra redazione esprime le più sentite condoglianze a loro e tutta la famiglia.

I funerali si terranno venerdì 23 ottobre presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo alle ore 16 partendo dall'Hospice di Larino.