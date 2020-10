Ex Honeywell: "Riunione deludente e inconcludente con le istituzioni"

ATESSA. "Oggi su convocazione della Regione Abruzzo, si è svolta la riunione in video conferenza sulla vertenza ex Honeywell La riunione, dove ci aspettavamo risposte concrete, si è rivelata deludente. L’assenza degli assessori non trova giustificazioni.

Dopo l’incontro al Mise svoltosi a giugno con la presenza degli assessori della Regione Abruzzo, oggi scopriamo che la Regione vuole ancora capire come sta la situazione. Questo atteggiamento è offensivo per i lavoratori e le loro famiglie che sono in attesa di risposte. Oggi, dopo circa 5 mesi, ci saremmo aspettati almeno la presentazione dei piani formativi come da impegni presi.

Riteniamo tale atteggiamento irriguardoso nei confronti dei lavoratori che si aspettavano risposte concrete.

L’indolenza della Regione rischia di compromettere il percorso di ricollocazione faticosamente ottenuto dai lavoratori attraverso la lotta.

La FIOM giudica inaccettabili questi atteggiamenti di lassismo istituzionale che rischiano solo di arrecare ulteriori danni ai lavoratori.

La FIOM, così come FIM e UILM, ha chiesto alla Regione Abruzzo un incontro da tenersi entro la prossima settimana con risposte concrete."

Seg. Gen. FIOM CGIL Chieti Alfredo Fegatelli