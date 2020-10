SAN SALVO. Si sono ritrovati questa mattina davanti l'autoporto di San Salvo i 25 sindaci del Vastese, che nei giorni scorsi sono stati firmatari della lettera inviata al Presente della Regione e al Presidente dell'Arap per sbloccare l'arrivo del colosso Amazon nel nostro territorio (Leggi).

A fare gli onori di casa il sindaco Tiziana Magnacca che ha detto: "“C’erano state delle perplessità, poi le migliori menti della Regione Abruzzo e gli avvocati hanno dipanato ogni forma di dubbio. Ma quello che più conta per noi Sindaci adesso sono i fatti, come la decisione di Arap di assegnare il lotto alla società che aveva avanzato la proposta e che è già venuta in Comune per la Road map necessaria ad inoltrare le richieste di provvedimenti amministrativi e le autorizzazioni, stiamo cercando di velocizzare i tempi e, compatibilmente e nel rispetto della Legge, cercheremo di accogliere un investimento che ridisegna probabilmente lo sviluppo di questo territorio e anche i livelli occupazionali di tutto il vastese. Cerchiamo di capire che sono occasioni imperdibili per il territorio e lavoriamo come squadra per i giovani che lo chiedono per avere certezze”.

Presente anche Francesco Menna che ha dichiarato: "Insieme ai sindaci del territorio e all'assessore Carlo Della Penna all'autoporto di San Salvo per acclarare il diritto di residenza di una grande azienda come Amazon nel territorio vastese. Le fasce tricolori unite insieme a Tiziana Magnacca per accogliere a braccia aperte un importante investimento che darà risposte fondamentali sulla vicenda del lavoro e dello sviluppo. I temi del progresso delle nostre comunità come il lavoro, la sanità, le infrastrutture e la crisi idrica ci inducono ad indossare la maglia di un unico colore."



