«Altro contagio a Portocannone, è già in isolamento da giorni»

PORTOCANNONE. In attesa del bollettino Covid giornaliero da parte dell'Asrem, anche il sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci ha reso noto alla comunità locale di un nuovo caso positivo di coronavirus in paese. «Riceviamo dal Dipartimento Igiene e Prevenzione dell'Asrem la notizia della positività di un cittadino di Portocannone al Covid-19. Il soggetto, paucisintomatico, ha contratto il virus fuori regione (la positività è stata accertata solo oggi) e si trova già da giorni in stato di isolamento presso la propria abitazione. A lui e alla sua famiglia va la vicinanza di tutta la Comunità».