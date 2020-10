Al Cannarsa arriva il Ripalimosani 1963, Termoli 2016 obbligato al riscatto

TERMOLI. In questo clima assurdo e carico di incertezze si gioca comunque qui in Molise, non è dato sapere fino a quando, ma una cosa è sicura, se la curva epidemiologica continuerà a salire a questi ritmi altissimi di questi giorni, non si andrà avanti ancora a lungo.

Intanto, oggi alle 15 si gioca al Cannarsa la gara di Promozione molisana tra il Termoli 2016 e Il Ripalimosani 1963.

Per i termolesi dopo gli ultimi risultati non esaltanti oggi è una sorta di gara della verità per molti, un altro passo falso e la situazione diverrebbe assai critica.

Tra l'altro gli ospiti sono in una posizione di classifica migliore dei termolesi.

Una vittoria, magari con una ritrovata vena realizzatrice di bomber Impicciatore, sarebbe auspicabile per il morale di da ritrovare a tutti i costi, lo sa bene mister Lallopizzi.