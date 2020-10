Aida Romagnuolo: presto il ripristino del ponte Bovara oppure occuperemo la Provincia

BONEFRO. Come riportato anche nel flash sulla protesta di questa mattinata a Bonefro, anche la consigliera di Prima il Molise, Aida Romagnuolo, ha ribadito l'istanza di ripristino della viabilità nel comprensorio alto del Cratere.

«Stamattina, insieme ai sindaci dei paesi limitrofi Montagano, Florio e Ferrante, ho partecipato al presidio di protesta presso il ponte Bovara lungo la SP 159 in agro di Bonefro. Sono circa quindici anni che si aspetta un intervento di manutenzione e messa in sicurezza del ponte Bovara, interessato da una grande frana. Questa lunghissima attesa, è un'offesa per tutti i cittadini che quotidianamente percorrono questa strada, perché siamo stanchi delle chiacchiere in quanto il nostro territorio ha bisogno di servizi e di urgenti interventi. Quest'area, è da sempre abbandonata a se stessa, essendo stata anche colpita dal sisma del 2002 e sicuramente, ha bisogno di più considerazione e attenzioni. Un appello all'amministrazione provinciale di Campobasso, affinché si svegli ed intervenga immediatamente per risolvere questo atavico problema che, da anni, ha procurato disservizi e numerosi incidenti stradali. Ormai la gente è stanca, e presto non si esclude che si occuperà anche il Palazzo della Provincia di via Roma a Campobasso».