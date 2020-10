Dissesto idro-geologico, a Larino fondi per tre interventi di messa in sicurezza

LARINO. Il Comune di Larino è risultato beneficiario di un contributo complessivo pari a 221.415 euro a valere sulle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativi ad interventi di messa in sicurezza del nostro territorio comunale a rischio idrogeologico.

Ad inizio anno, a seguito della pubblicazione del bando ministeriale, l'amministrazione ha dato indicazione, al proprio ufficio programmazione, di presentare 3 progetti e il Ministero li ha ritenuti tutti meritevoli di attenzione tanto da concederci i fondi per le progettazioni.

In particolare ci sono state assegnate risorse pari a 68.865 euro per la sistemazione idraulica e del pendio nell'area della Fonte di San Pardo in via San Rocco. 87.366 euro per la sistemazione idrogeologica del vallone della terra in località Torrione nel centro storico. E 64.914 euro per la sistemazione idrogeologica della zona a valle di via San Michele.