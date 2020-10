TERMOLI. Le donne del Partito Democratico del Molise lanciano nuovamente la Campagna #iomettolamascherina. Purtroppo il momento storico che stiamo vivendo, l'aumento dei contagi di questo ultimo periodo ci porta a riflettere sugli effetti che il Covid-19 ha sulla nostra vita quotidiana e sull’importanza di rispettare le poche, semplici, regole di comportamento.

Oggi siamo tutti chiamati ad aiutare e ad essere responsabili a rispettare tutte le regole per la non diffusione del Covid-19, il messaggio che oggi come all'inizio della Campagna #iomettolamascherina che vuole essere lanciato è che, prima che sia troppo tardi, ovvero prima che si ritorni alla situazione della scorsa primavera, tutti sono chiamati immediatamente a dare il proprio contributo.

Rispettando le indicazioni riguardanti il distanziamento fra le persone, l’igiene delle mani e l’obbligo di indossare la mascherina di protezione naso-bocca.

Siamo consapevoli che il virus ha messo tutta la società di fronte ad una grande sfida ma siamo convinte che con l’impegno di tutte e di tutti possiamo vincerla. Oggi tutti noi siamo chiamati a comportarci con grande disciplina e senso di responsabilità, rispettando le regole e facendole rispettare.

Per questo nasce l'esigenza di sensibilizzare tutta la popolazione all'utilizzo della Mascherina e al buon uso di essa.

Ricordiamo di avere un grande senso di responsabilità anche nelle Uscite, negli spostamenti