A una settimana dalla tragedia di Sara, la messa di suffragio a San Timoteo

TERMOLI. Già trascorsa una settimana abbondante da quel maledetto sabato sera che ha portato via la 17enne Sara Anna Favia, nell'incidente sulla rotonda di San Salvo Marina. «La famiglia Favia-Turdò sentitamente ringrazia tutti coloro che hanno dimostrato in qualsiasi modo affetto e cordoglio al proprio dolore, per la scomparsa della cara e indimenticabile Sara Anna». Una Santa messa in suo suffragio sarà celebrata alle 18, presso la chiesa di San Timoteo.