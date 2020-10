Si ribalta col motozappa, muore 61enne dipendente comunale

AGNONE. Nel pomeriggio di oggi un uomo di 61 anni, Raffaele Pannunzio, dipendente del comune di Agnone, ha perso la vita in agro del paese, mentre utilizzava un motozappa con il quale probabilmente si è ribaltato. Inutili i soccorsi immediati del 118. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del fuoco, il 118. Le cause dell'incidente sono in via di accertamento. La notizia della avvenuta morte dell'uomo si è sparsa velocemente lasciando interdetta e addolorata la popolazione agnonese, era molto consciuto e benvoluto da tutti.