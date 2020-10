«Non ci sono scuse per chi ha deciso di infliggere il colpo mortale alle attività»

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Numerose le prese di posizione ai vari livelli rispetto all'ultimo Dpcm del Governo Conte. Registriamo anche quella del vice sindaco di Santa Croce di Magliano, Pierluigi Di Tommaso.

«Tutti sapevano che dopo la parentesi estiva il virus sarebbe tornato forse in maniera ancor più violenta, ma nulla è stato fatto per mitigare attraverso scelte preventive l’impatto devastante economico e sanitario che vivremo nei prossimi giorni.

Si è pensato ai monopattini elettrici (per dirne una), si è pensato al bonus vacanze che ha lasciato passare il messaggio del “liberi tutti perché l’emergenza è finita e il virus sconfitto”, si sono totalmente ignorate le tante difficoltà che il sistema sanitario ha vissuto nei mesi di lockdown con le terapie intensive al collasso e il personale sanitario sfiancato da turni di lavoro massacranti. Si è pensato ai banchi a rotelle per le scuole perché, in effetti, è facendo l’auto scontro nelle aule che si contrasta la diffusione del virus.

Allora potevano esserci giustificazioni perché tutti, dal Governo a noi cittadini, eravamo impreparati ad un fenomeno totalmente nuovo e di una portata inaudita, ma oggi non ci sono scuse nei confronti di chi ha deciso di affrontare il ripresentarsi dell’emergenza con la ri-chiusura di bar e ristoranti alle 18, l’ennesimo colpo di grazia inferto alle tante piccole e medie imprese che sono l’ossatura del nostro sistema economico e al tempo stesso le categorie più penalizzate».