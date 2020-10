Positivi 7 dipendenti, il Tribunale di Isernia chiude fino al 31 ottobre

ISERNIA. Sette dipendenti del palazzo di giustizia di Isernia positivi inducono cautelativamente a chiudere fino al 31 ottobre prossimo, almeno, il Tribunale del capoluogo pentro, salva la costituzione di appositi presidi per gli atti indifferibili che richiedono la presenza indispensabile dei relativi componenti, come da separati provvedimenti del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica e del Presidente dell'Ordine Forense.

I magistrati del Tribunale, nonché degli Uffici del Giudice di Pace di Isernia, Venafro, Agnone e Castel San Vincenzo procederanno al rinvio delle udienze fissate fino al 31 otobre incluso, mediante appositi prorvedimenti assunti (anche successivamente alle date in cui avrebbero dovuto tenersi le udienze stesse) fuori udienza da comunicarsi a mezzo pec alle parti interessatel

Non sono sospendibili i termini processuali relativi ai depositi telematici, salva la loro accettazione da parte delle cancellerie in data successiva al 31.10.2020. I Magistrati provvederanno alla rimessione in termini quanto agli atti soggetti a scadenza nel periodo di chiusura del Palazzo di Giustizia, salvo che si tratti di atti espletabili per mezzo del presidio (es. deposito lista testi ecc.). in ogni caso, il Magistrato di turno nel presidio valuterà I'indifferibilità degli atti diversi da quelli sopra indicati.