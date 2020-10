Romagnuolo presenta mozione per ripristino fermata stazione Ripabottoni - Sant'Elia

CAMPOBASSO. "Chiedo un immediato intervento sulla tratta ferroviaria Campobasso - Termoli ripristinata lo scorso 9 Agosto 2020 con le fermate dei treni, oltre alle stazioni di partenza e di arrivo, sono quelle di Matrice, Campolieto, Casacalenda e Larino. Allo stato attuale quindi, risulta esclusa da tale tratta la fermata Ripabottoni - Sant’Elia a Pianisi anche se tale zona, rappresenta un’area molto importante del nostro territorio, in quanto sono coinvolti oltre ai Comuni di Ripabottoni e Sant’Elia a Pianisi, anche quelli di Macchia Valfortore, Pietracatella e Morrone del Sannio (quest’ultimo già particolarmente carente di collegamenti) con un bacino di utenza di oltre 5.000 abitanti che necessitano di garanzie e di servizi di trasporto pubblico per motivi personali, motivi di lavoro e di studio, in quanto ci sono numerosi residenti pendolari bisognevoli di raggiungere giornalmente Termoli e Campobasso, ma anche i paesi limitrofi". È quanto dichiarato da Aida Romagnuolo. L'esclusione della fermata Ripabottoni - Sant’Elia a Pianisi, ha proseguito Aida Romagnuolo, non si era mai verificata nella storia del trasporto pubblico locale in quanto la sopramenzionata stazione è stata da sempre una delle poche fermate maggiormente incisive per tutti i servizi e le tratte di trasporto pubblico. Ho letto la nota del luglio scorso, ha continuato Romagnuolo, inviata dai Sindaci dei comuni interessati e indirizzata al Presidente della Giunta Regionale del Molise, al Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise e a Trenitalia Direzione Regionale del Molise, dove viene richiesto il ripristino immediato di tale fermata in quanto scalo di importanza strategica per questi comuni che, altrimenti, rischierebbero l’isolamento. Per queste motivazioni, ha concluso Aida Romagnuolo, ho presentato una mozione in Consiglio Regionale dove chiedo al Presidente della Giunta Regionale e all’Assessore ai trasporti competente, un tempestivo interessamento e conseguente provvedimento atto al ripristino immediato della fermata Ripabottoni - Sant’Elia a Pianisi, nella tratta ferroviaria Campobasso –Termoli.