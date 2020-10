ROMA. L'onorevole Giusy Occhionero è intervenuta in aula alla Camera nella discussione generale sulle linee generali della Relazione sull'emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti.

«Il Covid non ha generato un aumento dei rifiuti però ha evidenziato pregresse difficoltà del nostro sistema. Buona parte della "esportazione" di rifiuti deriva dall'assenza di impianti specializzati per determinare categorie di cui occorre dotarsi per rendere complessivamente più funzionale il ciclo di gestione dei rifiuti. Servono protocolli adeguati di smaltimento individuare impianti idonei e sensibilizzare la popolazione ad evitare fenomeni di abbandono diffuso».