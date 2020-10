TERMOLI. L'illuminazione in Viale San Francesco non funziona: la strada che costeggia l'ospedale San Timoteo è totalmente al buio. Ignote le cause che hanno causato il disagio.

I pali della pubblica illuminazione, posizionati su ambedue i lati della strada sono spenti: il problema si registra a partire dalla curva di immissione dell'arteria e fino all'imbocco della tangenziale, punto da cui la strada torna ad essere illuminata.

Un tratto breve, ma pericoloso, dove si incontrano gli ingressi e le uscite per le due diramazioni della tangenziale (direzione Abruzzo o Puglia), oltre agli indotti di case private e del distributore di carburante.