«Volevamo una commissione speciale sul Covid, la maggioranza l'ha bocciata»

CAMPOBASSO. Con la tenacia di un martello pneumatico, il segretario regionale dem Vittorino Facciolla torna di nuovo sull'emergenza Covid-19 nel Molise, ribadendo che avrebbero voluto una commissione per capire, respinta al mittente.

«Sale il numero dei contagi e purtroppo sale anche quello delle vittime in Molise. Si sta svolgendo in queste ore il consiglio regionale e noi del Pd abbiamo chiesto che venisse istituita una commissione ad hoc per l'emergenza di questa terribile seconda ondata di Covid-19, anche al fine di essere meglio informati e di informarvi.

La maggioranza in Consiglio ha appena, incredibilmente, bocciato la nostra proposta. Si sono accorti che siamo in piena emergenza?

Si sono accorti che il Molise sta arrancando e la Sanità è al collasso? Hanno altre proposte valide per fronteggiare questa emergenza o non vogliono neppure ascoltare le nostre? Hanno capito finalmente che bisogna fare rete o continueranno ad ubbidire alla volontà di Toma, che solo al comando, ci sta affossando ogni giorno di più?»