La Lega esprime totale solidarietà ai poliziotti penitenziari aggrediti

ROMA. "Orrore nel carcere di Campobasso. Totale solidarietà e vicinanza della Lega ai poliziotti penitenziari aggrediti gravemente nella casa circondariale del capoluogo molisano da un detenuto nigeriano che li ha presi a morsi e staccando, a quanto pare, ad uno di loro un pezzo d'orecchio e ingoiandolo. Il nostro pensiero e sostegno va a tutto il corpo della Polizia penitenziaria, costretti ad operare in condizioni estremamente precarie, senza garanzie e tutele. Spesso nelle carceri si tende a stigmatizzare la condizione dei detenuti, ma mai una parola di riguardo nei confronti degli operatori e delle forze dell'ordine, che versano in situazioni ben più gravi e precarie. A maggior ragione si rende necessario velocizzare l'esame e l'approvazione della nostra proposta di legge presentata alla Camera che prevede di collocare su tutte le divise, auto di servizio e celle di sicurezza apposite telecamere in grado di videofonoregistrare ciò che accade".

Così i deputati della Lega Gianni Tonelli, segretario della commissione Antimafia, e Jari Colla, commissario Lega in Molise.