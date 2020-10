CAMPOBASSO. Trasporti: «la Regione Molise non ha ancora acquistato autobus ecologici, si faccia presto anche per gestire la pandemia».

Lo rileva Italia Viva Molise.

«É notizia dello scorso gennaio che al Molise sono stati assegnati dal Governo 54 milioni di euro per l' acquisto di autobus ecologici. Ad oggi però quelli acquistati sono pari a zero. Significa che in regione non c' è un solo mezzo in più che garantisca il trasporto urbano ed extraurbano. Ma soprattutto che la Regione non ha concluso alcun bando per l'acquisto».

La notizia ha preoccupato Italia Viva Molise che chiede un' accelerazione dei tempi di utilizzo dei fondi vista la grave situazione che si è venuta a creare nel settore.

«Dalla Regione arrivano notizie che i bandi di gara risultano avviati da qualche mese - si legge in una nota del partito- ma non sono stati ancora completati. Riguardano l' investimento di una parte dei fondi e l' acquisto di 30 autobus. L'iter deve essere assolutamente portato a termine nel più breve tempo possibile. Per garantire maggiori spazi di sicurezza per i bambini e per gli adulti che in tempo di pandemia devono raggiungere scuola e lavoro. Per decongestionare l'afflusso sui singoli mezzi e anche per poter garantire corse aggiuntive degli autobus che garantiscano un settore di mobilità più sostenibile. Non si può perdere ulteriore tempo. Va fatto qui e ora per un impatto ambientale migliore. Al Molise in tempo di pandemia occorre un sistema di trasporti più competitivo, i fondi già arrivati vanno impiegati qui e ora senza perdere ulteriore tempo».