Da Termoli alla ribalta nazionale grazie al Jazz: nasce l'associazione Jack

TERMOLI. Si terrà domani, giovedì 29 ottobre, alle 10.30 al Sottoventopresso la Marina di San Pietro, la conferenza stampa di presentazione dell’Associazione Culturale “JACK – Jazz, Arts & Comedy Kingdom”, ovvero il regno della musica Jazz, delle arti (visive e performanti) e dei cabaret.

Obiettivo principale dell’associazione, fondata da Antonio Artese, Luca Ciarla, Adolfo Colagiovanni, Michele Macchiagodena e Lino Pistilli, è quello di dare voce alla cultura, amplificarla, farla sentire a quante più persone possibili, in ogni sua forma esistente, con il fermo proposito di contribuire alla crescita culturale della nostra Città e di promuovere le sue migliori emergenze nel migliore dei modi.

Per questo motivo nel logo dell’associazione è rappresentato e stilizzato un “jack”, ovvero lo spinotto con il quale si collegano microfoni e strumenti musicali all’impianto di amplificazione.

“JACK” riprende e prosegue la “strada del jazz” che in passato ha portato a Termolistar del livello di Charlie Haden, Joe Zawinul, Lee Konitz, Steve Swallow con i programmi Termoli Jazz Podium e ConcerTer. Questa strada poi è proseguita con il Festival “Due Sponde un Mare” diretto dal M° Luca Ciarla, con il “Festival Adriatico delle Musiche” diretto dal M° Antonio Artese, che ha portato in città, tra gli altri, Gerald Clayton, Hiromi Uehara, Gino Paoli, John Taylor, The Bad Plus e tanti altri. Infine Infine il “Termoli Jazz Festival” diretto da MIchele Macchiagodena e riassunto con questi numeri: 6 edizioni, 40.000 spettatori, 39 concerti e 195 artisti, tra cui, Manhattan Transfer, Tord Gustavsen, Sarah Jane Morris, Incognito, Rossana Casale, Chiara Civello, Greg Hutchinson, Kenny Garrett, John de Leo, Tortured Soul, Fabrizio Bosso, Stefano di Battista.

I contenuti qualitativamente elevati e la capacità di produrre eventi di qualità che è stata dimostrata nel corso degli anni, hanno portato l’associazione ad entrare a far parte dell’Associazione I-Jazz, la più importante associazione nazionale che riunisce la maggior parte dei più importanti, innovativi e conosciuti Festival Jazz italiani, dal Sud Tirolo alla Valle dei Templi, da Berchidda a Locorotondo.

I giornalisti sono invitati a partecipare. La conferenza stampa si terrà nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19 contenute nel DPCM varato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, lo scorso 25 ottobre.