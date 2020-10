Detenuto nigeriano, polemica dalle associazioni dei familiari e utenti di servizi psichiatrici

CAMPOBASSO. Denuncia delle associazioni dei familiari e degli utenti dei servizi psichiatrici della regione Molise.

«Siamo davvero molto dispiaciuti e arrabbiati per le comunicazioni che sono periodicamente inviate alla stampa dal signor Aldo Di Giacomo che se pur utilizza il sindacato offende profondamente le persone con disturbo mentale etichettando i detenuti come “nigeriani pazienti psichiatrici” associando atti efferati come conseguenza di un disturbo psichiatrico.

Come familiari e utenti dei servizi di psichiatria riteniamo indecoroso e incivile utilizzare testate giornalistiche per evidenziare se mai fosse vero problematiche assistenziali. Una persona matura, ragionevole e civile, pone le questioni di percorsi assistenziali nelle sedi appropriate. Le modalità con le quali questo signore periodicamente ed episodicamente ci fanno pensare che forse i problemi sono di ben altra natura!

Gli atti di violenza e di aggressività mai e poi mai devono essere associati al disturbo mentale, ma alla persona. Sul piano della civiltà e dignità stigmatizziamo anche il fatto che lo si appelli nigeriano! Inoltreremo pertanto questa comunicazione al Ministero di Grazia e Giustizia e al Direttore del Carcere per richiamare questo signore a comportamenti professionali o a percorsi sindacali improntati alla corretta comunicazione.

Da informazioni apprese sappiamo che presso la casa circondariale da tempo opera un valente professionista che nei fatti e non nelle schiamazzate mediatiche ha molto ridotto la sofferenza psichica intramuraria e risulta efficace nella cura dei pochi detenuti che soffrono di un disturbo mentale grave abbattendo il ricorso alla consulenza del Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli e al ricovero.

Stigmatizziamo dunque duramente questi comunicati stampa, invitando la stampa a non accogliere comunicazione dal tenore indecoroso e offensivo verso le persone, e ci riserviamo di adire con segnalazione di denuncia nelle sedi istituzionali».