Sabato 31 ottobre, Consiglio regionale in seduta straordinaria per la "Giornata della memoria"

CAMPOBASSO. Il presidente Salvatore Micone ha convocato per sabato 31 ottobre, alle ore 9:30 la seduta straordinaria del Consiglio regionale per commemorare la “Giornata della Memoria” per le vittime del terremoto del 2002. I lavori dell’Assemblea potranno essere seguiti in diretta streaming sul sito web istituzionale del Consiglio regionale del Molise (consiglio.regione.molise.it.)