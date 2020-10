Installate nuove pensiline in legno per l'attesa dei pazienti fuori dal Cardarelli

CAMPOBASSO. Con una nota stampa l’Asrem mette a conoscenza dei cittadini il posizionamento di nuove pensiline per l’attesa dei pazienti in fila fuori dall’ospedale Cardarelli. «Nell'ambito della ridefinizione dei percorsi si è proceduto alla utilizzazione di un accesso esterno per la Medicina Nucleare del Cardarelli, realizzando una idonea pensilina in legno per ridurre il disagio dei pazienti in attesa. Tale struttura si aggiunge a quella già realizzata all'esterno del punto prelievo tamponi dell'Ospedale di Campobasso».