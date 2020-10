È morto il papà del Presidente Donato Toma, i messaggi di cordoglio

CAMPOBASSO. Il lutto che ha colpito il Presidente della Regione Molise Donato Toma, che questa mattina ha perso il padre, ha mosso la solidarietà del mondo politico, economico e non solo.

IIl messaggio della Garante Regionale dei Diritti della Persona Leontina Lanciano: «Con tristezza e commozione ho appreso la notizia del grave lutto che ha colpito il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, con l’improvvisa perdita dell’amato padre. In questo momento così difficile, quale è sempre quello della scomparsa di un genitore, desidero esprimere al Presidente ed ai suoi familiari il mio profondo cordoglio e rappresentare loro la mia sincera vicinanza».

Il messaggio della Cgil Abruzzo Molise: «La CGIL Abruzzo - Molise e la CGIL del Molise sono vicini al Presidente della Regione dott. Donato Toma e alla sua famiglia in questo momento di forte dolore e di lutto derivante dalla scomparsa dell’amato padre».

Il messaggio del MoVimento Cinque Stelle: «Il gruppo consiliare e la delegazione parlamentare del MoVimento 5 Stelle si associano al dolore del presidente di Regione, Donato Toma, per la scomparsa dell’amato padre Ernesto. Le nostre condoglianze sincere vanno al governatore e alla sua famiglia che, in un momento già difficile per tutti, devono affrontare il dolore del lutto».

Il messaggio di Acem-Ance Molise: «Il Presidente dell'ACEM-ANCE MOLISE Danilo Martino, anche a nome degli Organi amministrativi, del personale e di tutti gli associati, partecipa al grave lutto che ha colpito il Presidente della Giunta Regionale del Molise dott. Donato Toma per la scomparsa dell'amato padre. L'Associazione si stringe all'intera famiglia porgendo sentite condoglianze».

Il messaggio del deputato Jari Colla, commissario Lega Salvini Premier Molise: «A nome mio, dei nostri rappresentanti istituzionali e di tutti gli iscritti, esprimo profondo cordoglio al Presidente Donato Toma per la perdita dell’amato padre. Tutta la comunità della Lega si stringe intorno al Presidente e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore. Un abbraccio da parte di tutti noi a Donato e ai suoi familiari».