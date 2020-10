Sono 31.084 i contagi in Italia nelle ultime 24 ore

ROMA. Anticipato da "La Vita in Diretta" su Rai Uno, da Alberto Matano, sono 31.084 i contagi oggi in Italia. Confermato dal bollettino nazionale ufficiale diffuso alcuni minuti dopo. Sono stati 199 i decessi, mentre i guariti sono stati 4.285. I positivi attuali salgono a 325.786, infine, 95 i ricoveri in più in Terapia intensiva. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 215.085.